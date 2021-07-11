Магомед Оздоев: «Зениту» дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов реально, но шансы малы

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оценил шансы санкт-петербургского клуба в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мое мнение: если мы говорим о спортивном результате, то дойти до четвертьфинала «Зениту» еще реально, имея определенный бюджет. Но дальше - шансы малы. Десятка топ-клубов мира покупает лучших игроков планеты. «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Барселона» - у них космические бюджеты. Но они не выигрывают Лигу чемпионов каждый год. «Барселона» - вы сами видели, на какой дистанции она выбыла в этом году. Хотя от них тоже требуют. Но даже исходя из этого, про них не говорят, что они бездари.

Футбол, он такой. Ты сегодня можешь себя показать так, а завтра - иначе. Добиваться результата на европейском уровне - тяжело. В Лиге чемпионов собраны лучшие команды. Если мы хотим её выиграть, нужно развиваться по всем направлениям. Покупать лучших игроков мира и, конечно, воспитывать своих», - приводит слова Оздоева «Матч ТВ».