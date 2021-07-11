Буффон назвал фаворита в финале Евро-2020 Англия - Италия

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча между сборными Англии и Италии в финале чемпионата Европы-2020.

«Для Италии это очень сложный матч, у Англии много отличных футболистов. Но я не беспокоюсь, так как считаю, что давление в основном будет оказываться на хозяев. Англия играет дома, при своих фанатах, поэтому она может потерять в этом матче больше, чем Италия.

Очень важно забить первый гол, многое может зависеть от первых минут матча. Италия, думаю, победит, но против такой обороны, как у Англии, это будет тяжело. Тот, кто будет спокойнее, сможет выиграть турнир. Италия долго ждала победы на Евро. Я проиграл с ней финал в 2012 году и знаю об этом. Так что, надеюсь, серия неудач прервется», - приводит слова Буффона Daily Mail.

Финал Евро-2020 Англия – Италия состоится 11 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Добавим, что сборная Англии на групповом этапе обыграла команды Хорватии (1:0) и Чехии (1:0), а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). Набрав семь очков из девяти возможных, английская команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе D. В 1/8 финала англичане обыграли Германию (2:0), в четвертьфинале разгромили Украину (4:0), а в полуфинале в дополнительное время нанесли поражение Дании (2:1).