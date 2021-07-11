Заболотный рассказал, кто был примером для него в молодом возрасте

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, с кого брал пример, когда был в молодежной сборной армейцев.

«Прекрасным примером был Вагнер Лав, который на тот момент был лучшим нападающим не только нашего клуба, но и России.

Поэтому естественно, что его игра была приоритетной. Он вел команду вперед, хорошо играл на нескольких позициях. Он классный», - сказал Заболотный пресс-службе клуба.

Вагнер Лав является лучшим бомбардиром ЦКА за всю его историю - 124 мяча за 259 игр. Его текущей командой является казахстанский «Кайрат», за который он забил 9 мячей.