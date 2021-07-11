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11 июля 12:07
автор: Степан Шереметьев

Агент Дриусси рассказал о возможном уходе форварда из «Зенита»

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года.

Футбольный агент Эрнан Берман,представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, рассказал о будущем своего клиента.

«Я пока не получал никаких предложений по Дриусси от других клубов, мы не ведем ни с кем переговоров. Останется ли он в «Зените»? Рынок открыт до конца августа, так что пока ничего точно сказать нельзя», - приводит слова Бернана Sport24.

Напомним, что Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 137 матчей, забил 24 гола и отдал 22 результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 7,5 миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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