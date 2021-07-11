Стогниенко - о работе Манчини в «Зените»: В Россию он приехал просто подхалтурить и заработать денег

Комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о времени пребывания главного тренера сборной Италии Роберто Манчини в «Зените».

«В Россию он приехал просто подхалтурить и заработать денег. А когда еще и из сборной предложение получил - ему окончательно все это стало неинтересно. Увы, но такова наша реальность. Ну и потом очевидная мысль, но работа в клубе и в сборной - очень разные вещи. Манчини нашел «свою» работу», - приводит слова Стогниенко Sport24.

Напомним, что итальянский специалист возглавлял «Зенит» в сезоне-2017/18 и занял с петербургским клубом пятое место в чемпионате России.

Под руководством Манчини сборная Италии вышла в финал Евро-2020, где встретится с Англией. Матч состоится сегодня, 11 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.