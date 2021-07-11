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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
11 июля 12:39
автор: Степан Шереметьев

Гуренко - о финале Евро-2020: Инициатива будет переходить из рук в руки, нас ждут качели

За трофей поборются Англия и Италия.

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Ромы» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча между командами Англии и Италии в финале чемпионата Европы-2020.

«Предположу, что на «Уэмбли» оппоненты будут присматриваться друг к другу и ждать своего шанса. Но если Англия позволит, Италия постарается играть в футбол. Это очень гибкая сборная. В еt составе, особенно в линии атаки собраны исполнители, которые любят атаковать на скорости и забивать. У них проходит больше всех передач за спину защитникам. Вряд ли одна из сторон получит тотальное преимущество. Скорее инициатива будет переходить из рук в руки. Нас ждут качели», - приводит слова Гуренко RT.

Финал Евро-2020 Англия – Италия состоится 11 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Добавим, что сборная Англии на групповом этапе обыграла команды Хорватии (1:0) и Чехии (1:0), а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). Набрав семь очков из девяти возможных, английская команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе D. В 1/8 финала англичане обыграли Германию (2:0), в четвертьфинале разгромили Украину (4:0), а в полуфинале в дополнительное время нанесли поражение Дании (2:1).

Сборная Италии вышла в плей-офф турнира с первого места в группе А, обыграв на предварительном этапе Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В плей-офф Евро итальянцы последовательно обыграли команды Австрии (2:1 ДВ), Бельгии (2:1) и Испании (1:1, 4:2 пен).

источник: «RT на русском»
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