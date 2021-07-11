Моуринью - о финале Евро-2020 Англия - Италия: Борьба в середине поля будет определяющей

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча между командами Англии и Италии в финале чемпионата Европы-2020.

«Гарет Саутгейт должен первым выйти из автобуса сегодня, чтобы повести за собой войско. Он должен первым ступить на поле, чтобы игроки почувствовали, что он счастлив оказаться здесь. Потому что несмотря на весь свой опыт, они будут смотреть на него в этом финале. Когда у игроков есть сомнения, они смотрят на тренера, они анализируют его. Они следят, как тренер ведет себя, реагирует.

Битва в середине поля будет определяющей, потому что обе команды сильны именно в этой зоне. Полузащитники Италии суперталантливы - Жоржиньо, Верратти, Барелла. Локателли и Кристанте - невероятные решения со скамейки запасных», - приводит слова Моуринью The Sun.

Финал Евро-2020 Англия – Италия состоится 11 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Добавим, что сборная Англии на групповом этапе обыграла команды Хорватии (1:0) и Чехии (1:0), а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). Набрав семь очков из девяти возможных, английская команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе D. В 1/8 финала англичане обыграли Германию (2:0), в четвертьфинале разгромили Украину (4:0), а в полуфинале в дополнительное время нанесли поражение Дании (2:1).