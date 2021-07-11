Источник: Ван Гал возглавит сборную Нидерландов

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал в ближайшее время вернется в национальную команду. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем «твиттере».

По данным источника, 69-летний специалист подпишет двухлетний контракт.

На посту главного тренера он сменит Франка де Бура, который покинул сборную Нидерландов после неудачного выступление на Евро-2020. «Оранжевые» на чемпионате Европы-2020 вылетели в 1/8 финала от Чехии (0:2).

Напомним, Ван Гал уже возглавлял национальную команду с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством сборная стала бронзовым призером чемпионата мира-2014.