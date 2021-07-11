«Англия смотрится предпочтительней, но я буду болеть за Италию». Тимощук - о финале Евро-2020

Бывший футболист «Зенита», «Баварии» и сборной Украины Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от матча между командами Англии и Италии в финале чемпионата Европы-2020.

«Если брать индивидуально по игрокам и в целом по линиям, то, по-моему, Англия смотрится предпочтительнее. Я буду болеть за итальянцев. Мне нравится их характер, самоотдача, импонирует, как играет и работает команда, насколько они целеустремленны и поддерживают друг друга. Поэтому хочется, чтобы победила Италия.

Плюс ее тренерский штаб практически в полном составе работал в «Зените», и, конечно, всегда хочется поддерживать тех, с кем ты вместе работал. Тем более, Андреа Сканавино и Иван Карминати с нами и сейчас, в нашем коллективе. А в целом, хотелось бы, чтобы в финале мы увидели красоту футбола. Уверен, что всем будет интересно и будет праздник», - приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

Финал Евро-2020 Англия – Италия состоится 11 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Добавим, что сборная Англии на групповом этапе обыграла команды Хорватии (1:0) и Чехии (1:0), а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). Набрав семь очков из девяти возможных, английская команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе D. В 1/8 финала англичане обыграли Германию (2:0), в четвертьфинале разгромили Украину (4:0), а в полуфинале в дополнительное время нанесли поражение Дании (2:1).