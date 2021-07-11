Газзаев - о финале Евро-2020: Все решится благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча между командами Англии и Италии в финале чемпионата Европы-2020.

«Обе команды рассчитывают на победу, но, думаю, всё решится благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков. Именно в таких матчах лидеры команд показывают свои качества в полной мере и в итоге определяют результат. Симпатизирую сборной Италии, которая показывает очень хороший футбол, и главному тренеру команды Манчини удалось создать слаженный, сплоченный коллектив, который действительно демонстрирует единство. Одно то, как они поют национальный гимн перед матчем, показывает их настрой, с котором они дошли до финала.

Результат же финальной встречи для нас, для россиян, не настолько важен, как качество самой игры, тактическая подготовка, индивидуальное мастерство, командные действия», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Финал Евро-2020 Англия – Италия состоится сегодня, 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Добавим, что сборная Англии на групповом этапе обыграла команды Хорватии (1:0) и Чехии (1:0), а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). Набрав семь очков из девяти возможных, английская команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе D. В 1/8 финала англичане обыграли Германию (2:0), в четвертьфинале разгромили Украину (4:0), а в полуфинале в дополнительное время нанесли поражение Дании (2:1).