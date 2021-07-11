Ули Хенесс: Англичане не умеют себя вести во всех смыслах

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс негативно отозвался об английских болельщиках в преддверии финального матча чемпионата Европы 2020 Италия - Англия.

«Когда маленькая девочка в немецкой майке плачет, и весь стадион кричит на нее и свистит, когда звучит датский национальный гимн, это спортивный дух, присущий британцам. Они не умеют себя вести во всех смыслах», - цитирует слова Хенесса Sport1.de.

Финальный матч чемпионата Европы - 2020 Италия - Англия состоится сегодня, 11 июля, на стадионе Уэмбли в Лондоне (Англия).