Сергей Гуренко рассказал, за счет кого Италия может выиграть в финале

Бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко объяснил, как опытные центральные защитники Италии Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини могут сдерживать британцев в финале Евро-2020.

«Многое зависит от того, где подопечные Роберто Манчини встретят своих оппонентов. Если они решат забраться высоко, это действительно может помешать. Если они решат действовать с более низким блоком, оставляя меньше места, скорость противников выровняется. А в последних матчах Евро-2020 Кьеллини и Бонуччи действовали очень надежно», - сказал тренер в беседе с RT.

Сборная Англии впервые в своей истории сыграет в финале Чемпионата Европы.