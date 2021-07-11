Юрий Дюпин: Пожелал Луневу, чтобы он выиграл в «Байере» конкуренцию у Градецки.

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин отреагировал на переход своего коллеги Андрея Лунева из «Зенита» в немецкий «Байер».

«Звонил Андрею, но он был занят медосмотром и так далее. Потом обменялись с ним голосовыми в WhatsApp. Поздравил его, сказал, что это большое дело. Мы посмотрели, наверное, лет 20 не было отечественных вратарей в хороших зарубежных лигах, в хороших командах. Пожелал Андрею удачи, чтобы он выиграл конкуренцию у Градецки. После начала тренировок договорились созвониться, интересно, как там устроен тренировочный процесс, как его ощущения. Я за Андрея очень сильно рад», - цитирует голкипера сборной России «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 10 июля «львы» объявил о подписании контракта с Луневым на правах свободного агента.

Добавим, что в минувшем сезоне 29-летний вратарь провел 13 матчей, в которых пропустил 14 мячей.