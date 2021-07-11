Валерий Газзаев: Хочется, чтобы Италия выиграла в финале Евро

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о предпочтениях в финале чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Англии.

«Англичане могут прибавить к победе на чемпионате мира 1966 года победу на чемпионате Европы. У них как никогда огромная мотивация выиграть еще один титул. Что касается Италии, то за последние годы такой игры от их сборной мы не видели. Здесь хочется сказать самые теплые слова в адрес Роберто Манчини. Мне непонятно, как он не смог реализовать свои качества в «Зените», но это уже другая история. Что касается симпатий, то их я отдаю итальянской сборной. Мне очень хотелось бы, чтобы они выиграли в финале», — приводит слова депутата Госдумы РФ Sport24.

Добавим, что финальный матч турнира состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Англичане переиграли в полуфинале датчан (2:1ДВ), Италия в серии пенальти была сильнее Испании (1:1, 4:2).