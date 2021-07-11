Александр Мостовой: Почти все будут болеть за Италию, после странного пенальти на Стерлинге

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал какую команду будет поддерживать в финале чемпионата Европы между сборными Англии и и Италии.

«Однозначно буду болеть за Италию. После того, что произошло в полуфинале англичан, почти все будут за итальянцев. Этот пенальти на Стерлинге, за что и как его поставили… Вообще такое ощущение, что турнир в Англии проходит. Все игры, кроме одной, они провели дома. Не очень честно и весьма странно. Опять мы возвращаемся к этому непонятному формату. Фаворит, конечно, Англия из-за домашних трибун. Но я за Италию — Forza Italia!», - цитирует «Чемпионат» экс-игрока «Спартака».

Напомним, что сборная Англии переиграла в полуфинале команду Дании (2:1ДВ). Решающий мяч был забит с пенальти после фола на Рахиме Стерлинге. Италия в серии 11-метровых была сильнее Испании (1:1, 4:2).