Михаил Боярский: В самом начале Евро-2020 ставил на англичан, но итальянцы должны сегодня победить

Народный артист России Михаил Боярский рассказал на чьей стороне будут его симпатии в финальном матче Евро-2020 по футболу между сборными Италии и Англии.

«Буду болеть за итальянцев. Победа Англии из-за пенальти была не совсем справедливой. Надеюсь, что удача будет на моей стороне. Хотя я в самом начале турнира ставил на англичан. Я, конечно, не ошибся, но итальянцы должны сегодня победить», — цитирует актера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в полуфинале Евро-2020 сборная Италии в серии пенальти переиграла команду Испании (1:1, 4:2), а англичане в выиграли у датчан в дополнительное время (2:1).

Добавим, что начало решающей встречи в 22:00 по московскому времени.