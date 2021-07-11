УЕФА рассматривает расширение участников финальной части чемпионата Европы до 32 команд

УЕФА рассматривает вопрос расширения участников чемпионата Европы с 24 до 32 команд.

Как сообщает Associated Press, изменения могут вступить в силу с турнира в 2028 году. Решение должны принять до 2023-го. УЕФА может упразднить отборочный турнир Евро, а его место может занять Лига наций.

Ранее в СМИ назывались потенциальные претенденты на проведение чемпионата Европы 2028 года называются Россия, Италия и Турция.

Добавим, что с 1960 по 1972 годы в финальной части Евро играли четыре команды, с 1980 по 1992 - восемь, с 1996 по 2012 - 16, а в 2016 и 2020 - 24.