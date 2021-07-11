Витория прокомментировал возможный уход нескольких игроков из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория перед матчем с «Сочи» на Кубке Париматч-Премьер рассказал о возможных изменениях в составе.

«Не торопимся с принятием решений по игрокам, так как еще достаточно времени до старта чемпионата. В августе у нас ожидается много матчей, замены потребуются. Я доволен всеми ребятами, — заявил наставник в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Витория стал новым главным тренером «Спаратка» в конце мая. Контракт с 51-летним португальским специалистом был подписан на два года.