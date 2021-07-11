«Спартак» разгромил «Сочи» в игре «Кубка Париматч Премьер»

В матче предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» московский «Спартак» обыграл «Сочи».

Встреча на «Открытие Арене» завершилась со счетом 4:0 в пользу красно-белых.

В составе команды Руя Витории отличились полузащитник Зелимхан Бакаев (6-я минута) и Резиуан Мирзов (38), нападающий Александр Соболев (64), а также защитник Виктор Мозес (83).

Напомним, что накануне «Рубин» обыграл «Химки» со счетом 1:0.

В среду, 14 июля, «Спартака» сыграет с казанским клубом. В этот же день «Сочи» встретятся с «Химками».