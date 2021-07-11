Леонид Федун: «Спартак» играл на расслабоне в матче с «Сочи»

Председатель совета директоров »Спартака» Леонид Федун прокомментировал игру подопечных в матче предсезонного турнира с «Сочи» (4:0).

«Приятно такие матчи смотреть. Играли на расслабоне. В чемпионате так не получится, там будут нервы. Да и «Сочи» будет играть по-другому. Изменил ли что-то Витория? Давайте на все эти вопросы отвечу в конце декабря», — цитирует владельца красно-белых »Чемпионата».

Напомним, что в составе московского клуба голы забивали Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Александр Соболев и Виктор Мозес.