Урунов будет заявлен за вторую команду «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб не рассчитывает на узбекского полузащитника Остона Урунова.

«Заявочный процесс в ФНЛ у нас идет, документы подает юридический департамент. Урунов будет заявлен за вторую команду, если не будет предложения по продаже или аренде . Рассчитывает ли основная команда на него? Нет», - цитирует ТАСС руководителя красно-белых.

Добавим, что в минувшем сезоне Урунов провел 16 матчей, в которых заработал три желтые карточки. Вторую часть сезона 20-летний хавбек находился в аренде в «Уфе».