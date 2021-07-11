Гендиректор «Спартака»: Приступаем к переговорам по правому защитнику

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после предсезонного матча с «Сочи» (4:0) рассказал о трансферных приоритетах клуба.

«У нас есть сформированный шорт-лист по правому защитнику, согласованный с тренером, - сказал Мележиков. - Две кандидатуры согласовали с ним на позицию опорного полузащитника, если будет принято такое решение. Но в приоритете правый защитник, тренер список согласовал, приоритеты выделил, мы приступаем к переговорам. Все они иностранцы», - цитирует руководителя красно-белых ТАСС.

Напомним, что в минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в РПЛ и попал в квалификацию Лиги чемпионов.