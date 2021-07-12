РФС расширил заявку клубов премьер-лиги на новый сезон

РФС принял решение о расширении заявки для клубов, выступающих в премьер-лиге, сообщает ТАСС.

«Для участия в чемпионате в сезоне клуб сможет единовременно зарегистрировать по форме «3А» не более 28 футболистов, в том числе не более восьми легионеров, не менее шести доморощенных футболистов (в случае отсутствия в заявке клуба указанного обязательного количества доморощенных футболистов, квота заявляемых по списку «3А» футболистов соответственно уменьшается до 27-22 футболистов)», - говорится в девятом пункте 12-й статьи регламента РПЛ.

Напомним, что сезон-2021/22 в российской премьер-лиге стартует 23 июля, в этот день в Ростове-на-Дону состоится матч «Ростов» - «Динамо».