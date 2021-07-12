Кирилл Комбаров - о завершении игровой карьеры: Проблема с коленом не позволяла играть на 100%

Бывший футболист московского «Спартака» Кирилл Комбаров рассказал, что помешало ему продолжать игровую карьеру.

«Я принял решение о завершении карьеры из-за проблемы с ногой. Колено не позволяло играть на 100%. Руководство тульского клуба предложило мне занять должность спортивного директора в «Арсенале-2», — приводит Sport24 слова двукратного призера чемпионата России.

Добавим, что тульский «Арсенал-2» выступает в ПФЛ.

Напомним, что Комбаров выступал за московские клубы «Динамо», «Спартак», «Торпедо», томскую «Томь» и «Арсенал».