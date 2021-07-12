«Зенит» предложил контракт перуанскому полузащитнику Йотуну

Полузащитник сборной Перу Йосимар Йотун может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

Как сообщает ESPN, действующий чемпион России уже сделал официальное предложение клубу «Крус Асуль» по 31-летнему футболисту. Также на Йотуна претендуют два клуба из Испании. Трансферная стоимость хавбека оценивается в два с половиной миллиона евро.

В минувшем сезоне Йотун сыграл 43 матча, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В составе сборной Перу на Кубке Америки-2021 он провел семь игр, в которых также забил два гола и однажды ассистировал партнеру.