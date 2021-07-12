В суд направлено первое в России уголовное дело о договорном матче

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование первого в России уголовного дела о проведении договорного матча между клубами ПФЛ «Чайка» (Песчанокопское) и «Черноморец» (Новороссийск), который состоялся в 2019 году.

«В ходе следствия установлено, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба „Чайка“ вступил в сговор с главным тренером команды „Черноморец“. За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей», — приводит пресс-служба ведомства слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По версии следствия, наставник «Черноморца» убедил шестерых своих подопечных отказаться от спортивной борьбы. «Чайка» одержала победу со счетом 3:1.

Экс-тренеру и шестерым бывшим футболистам »Черноморца» предъявлено обвинение. Все они находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

Ранее РФС наказала «Чайку» из села Песчанокопское Ростовской области переводом в ПФЛ за организацию договорных матчей.