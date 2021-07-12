Игорь Колыванов: Манчини дали мало времени в «Зените», команда могла играть в европейский футбол

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказал мнение о том, почему у наставника сборной Италии Роберто Манчини не получилось добиться успеха во главе «Зенита».

«Манчини дали мало времени поработать в «Зените», потому что «Зенит» – это команда, которая хочет играть все время в Лиге Чемпионов, занимать первое место в чемпионате России. Дзюба говорил, что Манчини не тренер, но тренер доказал обратное. Я думаю, что Дзюба говорил это с чувством юмора. Дай еще время Манчини, он бы смог в «Зените» создать команду, которая играла бы в европейский футбол», – приводит «Метарейтинг» слова бывшего игрока сборной России.

Напомним, что накануне Манчини стал победителем чемпионата Европы, возглавляя свою национальную команду.

Под руководством итальянца «Зенит» занял пятое место в РПЛ сезона-2017/2018 и по сумме двух встреч проиграл «Андерлехту» в первом раунде плей-офф Лиги Европы.