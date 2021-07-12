Орлов - о работе Манчини в «Зените»: Он понял, что с этим набором игроков у него ничего не получится

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, из-за чего тренер Роберто Манчини, выигравший с Италией Евро-2020, стал безразличен к »Зениту» в период работы в Санкт-Петербурге.

«Манчини поставил очень высокие требования. Он влиял даже на диеты игроков, с помощью поваров-итальянцев. Игроки при нем все время ели курицу. После какого-то матча Иванович даже закричал: «Дайте мяса! Вы издеваетесь?» Лидеры хотели послабления. Манчини хотел где-то закрутить-зажать, но потом он понял, что с этим набором игроков у него ничего не получится. И с этого момента стал безразличным к «Зениту», - цитирует журналиста Sport24.

Напомним, что под руководством итальянца «Зенит» занял пятое место в РПЛ сезона-2017/2018 и вылетел в первом раунде плей-офф Лиги Европы, уступив «Андерлехту».