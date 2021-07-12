Иосифов продолжит карьеру в «Вильярреале»

Российский полузащитник Никита Иосифов стал игроком испанского «Вильярреала».

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 20-летним футболистом рассчитан на пять лет. Иосифов является воспитанником московского «Локомотива». Он перешел в »Вильярреал» на правах свободного агента.

Отмечается, что Иосифов начнет сезон во второй команде «желтой субмарины», которая выступает в Сегунде B.

В минувшем сезоне хавбек провел шесть матчей за «Локомотив». Из них четыре в РПЛ, по одному - в Кубке России и Лиге чемпионов.