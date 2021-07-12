Агент Чистякова заявил, что защитник не собирается уходить из «Зенита»

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова отреагировал на то, что клуб не внес его клиента в заявку на предстоящий сезон.

«Уверен, это технический сбой. Дмитрий отыграл все матчи на сборах за „Зенит“. Конечно, никуда уходить из клуба он не собирается. Для чего тогда „Зенит“ его выкупал?» — цитирует Sport24 Андрея Талаева.

Добавим, что на данный момент вне заявки петербургского клуба находятся иранский нападающий Сердар Азмун, а также российский форвард Даниил Шамкин.

В минувшем сезоне Чистяков провел за »Зенит» 14 матчей, в которых отдал две голевые передачи.