Несколько болельщиков погибли в Италии во время празднования победы на чемпионате Европы

Несколько человек погибли в Италии во время празднования победы национальной команды на чемпионате Евро-2020.

По информации «RT на русском» со ссылкой на La Repubblica, в провинции Катания случилась дорожная авария с фанатами, которые направлявшимися на празднование. В результате погиб 19-летний юноша, еще четыре итальянца получили травмы. Во время футбольного праздника в городе Фодже был застрелен 32-летний мужчина на скутере. Кроме того, медики и полицейские зафиксировали множество случаев с травмами людей во время празднований по всей Италии.

Напомним, что команда Роберто Манчини в финальном матче чемпионата Европы победила сборную Англии (1:1, по пенальти 3:2). Для итальянцев этот титул стал вторым после победы над сборной Югославии (2:0) в финале ЧЕ-1968.