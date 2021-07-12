«Атлетико» подписал пятилетний контракт с Де Паулем

Полузащитник Родриго де Пауль перешел в испанский «Атлетико» из итальянского «Удинезе».

Как сообщает сайт мадридской команды, контракт с 27-летним аргентинцем рассчитан на пять лет. Де Пауль уже прошел медосмотр в «Атлетико». Финансовые детали трансфера не разглашаются. Ранее в СМИ сообщалось, что поолузащитник обойдется испанскому клубу в 35 миллионов евро.

Де Пауль выступал за «Удинезе» с 2016 года. В минувшем сезоне хавбек провел 38 матчей, в которых забил девять мячей и отдал 11 голевых передач.