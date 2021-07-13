Орлов - о переходе Лунева в «Байер»: Они его берут как основного вратаря или для конкуренции

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что у него было общение с бывшим вратарем «Зенита» Андреем Луневым после его перехода в леверкузенский «Байер».

«Я разговаривал с Луневым по телефону после медосмотра, который он прошел в «Байере». Он сказал, что его четыре с половиной часа крутили - от пальца до головы. Признали, что практически здоров.

Лунев находится в прекрасном настроении, хотя зарплата у него там меньше. И там же играет вратарь сборной Финляндии Градецки. Однако Андрей говорит: «Когда меня приглашали, говорили, что рассчитывают». То есть о роли запасного вратаря разговора нет. Они его берут как основного. Ну или, может, для конкуренции», - сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента. Андрей выступал в «Зените» с 2017 года. С тех пор он провел за сине-бело-голубых 118 матчей, в 47 из них сыграв на ноль. В составе сине-бело-голубых голкипер стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.