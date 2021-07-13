«Бордо» и «Анже» остаются в высшем дивизионе Франции

Французские «Бордо» и «Анже» сохранили за собой право на участие в следующем сезоне высшего дивизиона страны - лиги 1. Об этом сообщает официальный сайт жирондинцев.

Апелляционная комиссия отменила решение Комиссии по контролю деятельности профессиональных клубов, которые приняли решение дисквалифицировать клубы и отправить в лигу 2 из-за финансовых нарушений.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Франции «Бордо» занял 12-е место, а «Анже» финишировал на 13-й строчке. Победителем турнира стал «Лилль», вторым пришел «ПСЖ», тройку призеров замкнул «Монако».