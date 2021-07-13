Источник: Влашич согласен на переход из ЦСКА в «Милан»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич согласился на переход в «Милан». Об этом сообщает итальянский журналист Марко Рамиккья в своем «твиттере».

По информации источника, 23-летний хорват дал согласие на переход в итальянский клуб. Основным препятствием сделки является ЦСКА, с которым агент продолжает вести переговоры об условиях перехода. Также «россонери» рассматривают вариант с арендой и последующим правом выкупа.

Напомним, что Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. С тех пор он провел за команду 103 матча, забил 33 гола и отдал 20 результативных передач. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024-го. В сезоне-19/20 хорват был признан лучшим игроком чемпионата России.