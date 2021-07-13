Президент «Барселоны»: Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо

Руководитель «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров по продлению соглашения с нападающим Лионелем Месии.
«Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо», - приводит слова Лапорты итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Напомним, что предыдущее соглашение Месси с «Барселоной» истекло 1 июля этого года.
Аргентинец выступает за сине-гранатовых на протяжении всей карьеры. В составе каталонского клуба 34-летний Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне первенства Испании Месси принял участие в 35 матчах, забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.