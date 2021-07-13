СМИ: Санчо сегодня пройдет медосмотр перед трансфером в «Манчестер Юнайтед»

Хавбек сборной Англии Джейдон Санчо сегодня, 13 июля пройдет медицинское обследование перед своим трансфером из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Санчо прибудет на базу «МЮ» в Каррингтоне, чтобы окончательно согласовать все условия своего перехода, а позже отправиться в отпуск.

Напомним, что ранее «Боруссия» объявила о договоренности с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Джейдона. Сделка по 21-летнему правому вингеру обойдется «манкунианцам» в 85 млн евро.

Санчо перешел в дортмундский клуб из «Манчестер Сити» в 2017 году за 7,84 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 137 матчей, забил 50 голов и отдал 64 результативные передачи. В составе «Боруссии» англичанин стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии.