«Рауль и Касильяс - два великих афериста в истории «Реала». Перес - о бывших футболистах команды

Президент «Реала» Флорентино Перес подверг критике двух легендарных футболистов мадридского клуба - голкипера Икера Касильяса и форварда Рауля.

«Касильяс не вратарь для «Реала», что вы хотите, чтобы я вам сказал? Нет. Он никогда таковым не был. Это была большая неудача для нас. Просто есть те, кто его обожает, сильно его защищают… Что ж, это одна из величайших афер, а вторая - Рауль. Два величайших мадридских афериста: первый - Рауль, а второй - Касильяс», - приводит слова Переса El Confidencial, сказанные им в аудиозаписи, попавшей в распоряжение издания.

Рауль является воспитанником «Реала». В качестве игрока он вместе с командой дважды выигрывал Лигу чемпионов и шесть раз чемпионат Испании. Форвард является вторым бомбардиром в истории клуба (324 гола).

Касильяса также начинал карьеру в мадридском клубе, за который он в общей сложности провел 725 матчей, завоевав 18 трофеев. В составе сборной Испании голкипер становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.