РФС разработал новую систему проведения РПЛ

Недостатками существующей системы лиг называются то, что «во всех лигах недостаточно высокоинтенсивных матчей», а также то, что во всех лигах «недостаточно высокорейтинговых матчей».

Отмечается, что предпосылками к началу реформ авторы называют падение клубов в таблице коэффициентов УЕФА и уменьшение количества мест в еврокубках и денег в индустрии.

Проектный офис РФС направил в клубы документы по реформированию лиг в российском футболе. Работа получила название — «Реформа клубного футбола». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

— Календарь по швейцарской системе:

четыре корзины по четыре клуба, внутри корзины каждый играет с каждым по два раза (наиболее напряженные матчи);

из других корзин пропускаются по одному сопернику дома и на выезде (выбор осуществляется компьютером случайным образом);

— После первого этапа очки делятся пополам — обостряется борьба.

— Топ-6 весной отделяется: десять туров (каждый с каждым дома и в гостях), 7-16 места проводят девять туров;

Нижняя десятка предельно обострена:

— два последних места вылетают;

— еще две команды отправляются в стык с ФНЛ;

— верхние два места играют стык — победитель бьется с четвертым местом РПЛ за Лигу конференций.

Авторы проекта перечисляют пять плюсов этой реформы РПЛ:

1. Больше матчей, в среднем у каждой команды — 34 тура.



2. +26 матчей между топовыми соперниками;



3. Практически полное избавление от ничего не значащих матчей — даже в нижней десятке пятое место до последнего может бороться за мечту о еврокубке;



4. +15% процентов к посещаемости — с 15 300 до 17 600;



5. Рост доходов топовых клубов на 33 процента, середняков — на 25, аутсайдеров — на 8.