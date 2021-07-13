Хавьер Дзанетти: Месси хотел взять Кубок Америки сильнее, чем кто-либо еще

Бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Дзанетти поделился мнением о форвардах команды команды Лионеле Месси и Анхеле Ди Марии после победы в Кубке Америки над Бразилией (1:0).

«Я очень хорошо знаю Месси, и знаю, что он хотел взять этот кубок сильнее, чем кто-либо еще. В прошлый раз Месси и Ди Мария получали очень жесткую критику. Я знаю, что они хотели продолжить играть за сборную, хотя от этой критики им было очень больно. Они знали, что этот момент настанет», - приводит слова Дзанетти TyC Sports.

По итогам турнира капитан сборной Месси разделил звание лучшего бомбардира (4 гола) Кубка Америки с полузащитником команды Колумбии Луисом Диасом. Помимо этого Лионель был признан лучшим игроком и ассистентом. На счету аргентинца четыре гола и пять результативных передач.

Аргентина завоевала 15-й титул и первый с 1993 года. Еще 14 раз команда становилась серебряным призером. Для капитана Лионеля Месси это первый трофей за сборную.