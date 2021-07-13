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13 июля 12:18
автор: Степан Шереметьев

«Нижний Новгород» не имеет генерального спонсора перед стартом РПЛ

Бюджет клуба слишком мал для выступления в высшем дивизионе России.

ФК «Нижний Новгород» испытывает серьезные финансовые проблемы. Перед стартом нового сезона РПЛ у клуба нет генерального спонсора. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации источника, из областного бюджета «Нижнему Новгороду» будет выделено чуть более 300 млн рублей, но этой суммы недостаточно для полноценного функционирования клуба.

Руководство команды убеждено, что бюджет на один сезон при игре в РПЛ должен быть не менее одного миллиарда рублей. Учитывая плачевную ситуацию с поиском спонсора, «Нижний Новгород» обратился в Министерство спорта РФ с просьбой найти им достойного спонсора среду крупных федеральных компаний.

Глава Минспорта Олег Матыцин не стал утешать «Нижний Новгород» ложным оптимизмом и прямо сказал, что решить эту проблему будет достаточно сложно.

«Какой-то совет я постараюсь найти, но обещать быстрое решение с учетом приближающегося чемпионата я пока не готов. Федеральные власти по предложению президента РФ решили добиться того, чтобы вообще исключить бюджетное финансирование для спорта высоких достижений. Мы видим, что тот объем инвестиций, который идет в профессиональный спорт со стороны региональных бюджетов и государственных корпораций, не выливается в конкретный результат.

Поэтому в ближайшие годы государство из этой сферы будет уходить. Чтобы профессиональный спорт не умер, необходимо найти какую-то новую модель управления клубами, маркетинга и рекрутирования игроков. Нужна новая стратегия развития профессионального спорта в России с учетом его важности для регионов и имеющейся инфраструктуры», - приводит слова Матыцина «Коммерсантъ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Нижний Новгород» финишировал на третьем месте в ФНЛ и вышел в российскую премьер-лигу вместо «Оренбурга», занявшего вторую позицию. Оренбуржцы не прошли лицензирование.

источник: «Коммерсантъ»
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