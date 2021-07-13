Бывший игрок «Локомотива» Жоау Мариу перешел в «Бенфику»

Экс-полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу подписал контракт с «Бенфикой». Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.

Отмечается, что соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на пять лет. По информации СМИ, зарплата хавбека составит два миллиона евро за сезон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

Напомним, что 12 июля «Интер» разорвал контракт с Жоау Мариу по согласию сторон. В прошлом сезоне Мариу выступал в «Спортинге» на правах аренды, проведя 28 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.