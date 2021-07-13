Президент «Урала» подверг критике возможную реформу РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов остался недоволен возможным вариантом изменения формата РПЛ.

«Я за гладкий, ровный чемпионат. Все сильнейшие лиги играют гладкий чемпионат. И никакие реформы не надо изобретать. Два круга - каждый с каждым! Как во всех ведущих лигах мира. Я за это. Не надо придумывать никакие плей-оффы. Это не для футбола!», - приводит слова Иванова Sport24.

Отмечается, что предпосылками к началу реформ авторы называют падение клубов в таблице коэффициентов УЕФА, а также уменьшение количества мест в еврокубках и денег в индустрии. Минусами существующей системы лиг считается то, что на всех уровнях недостаточно высокоинтенсивных матчей.