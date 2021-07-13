Азмун рассказал о своем будущем в «Зените»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о своем будущем.

«У меня контракт с «Зенитом», и я думаю только о нем. Впереди у нас матч за Суперкубок России, больше ни о чем я не думаю. Я действительно говорил, что хочу попробовать себя в других лигах, но это нормальное желание для любого спортсмена. Только так я на самом деле узнаю, перерос ли я российскую лигу. Мне нравятся Германия, Италия, Англия.

Могу ли перейти в другой российский клуб? На сегодняшний день из «Зенита» - сто процентов нет. Не вижу смысла. Я играю в лучшей команде России, у меня великолепные отношения с болельщиками, тренерами, руководством клуба, партнерами. В будущем всякое может быть, но прямо сейчас точно не уйду в другой российский клуб», - приводит слова Азмуна «СЭ».

Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» в 2019 году за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 83 матча, забил 52 гола и отдал 19 результативных передач. В составе сине-бело-голубых иранец трижды побеждал в чемпионате России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.