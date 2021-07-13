ЛДПР предлагает включить Жириновского в тренерский штаб сборной России

ЛДПР намерена обратиться к главе Российского футбольного союза Александру Дюкову с просьбой включить главу партии Владимира Жириновского в тренерский штаб сборной России по футболу.

«Многолетний опыт, страсть к футболу и понимание того, какой игры ждут болельщики, смогут привести сборную к ожидаемому результату. Как по-настоящему увлеченный человек, Владимир Вольфович Жириновский готов тренировать сборную на общественных началах», — приводит «МК-Спорт» текст письма первого замруководителя ЛДПР в Госдуме Василия Власова.

Напомним, что с 10 августа 2016 года командой руководил Станислав Черчесов. 8 июля стало известно об отставке его тренерского штаба.