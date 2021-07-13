Влашич подписался на аккаунт «Милана» в инстаграме и выложил пост с махающей рукой

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич проявляет активность в соцсетях на фоне слухов об уходе из московского клуба в «Милан».

Как сообщает «RT на русском», хорватский футболист подписался на аккаунт итальянской команды в инстаграме. Затем Никола опубликовал на своей странице фотографию, а подписал ее эмодзи с махающей рукой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikola Vlašić (@niksivlasic_)

Ранее в СМИ сообщалось, что «Милан» согласовал пятилетний контракт с 23-летним полузащитником с зарплатой два с половиной миллиона евро в год с учетом бонусов. «Россонери» осталось лишь уладить формальности с ЦСКА. Итальянский клуб готов арендовать Влашича с обязательством выкупа за 25 миллионов евро в случае выхода «Милана» в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона.