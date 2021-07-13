Перес отреагировал на публикацию записи разговора, в котором он оскорбил Касильяса и Рауля

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал публикацию аудиозаписи телефонного разговора 2006 года, в котором он высказывался относительно форварда клуба Рауля и голкипера Икера Касильяса.

«Воспроизводимые слова произносятся в разговорах, тайно записанных Хосе Антонио Абелланом, который много лет безуспешно пытается их продать. Для меня удивительно, что их кто-то приобрел спустя столько лет. Пусть эти слова воспроизводятся сейчас, по прошествии лет, понимаю, что вы недовольны моим участием в создании Суперлиги. Я передал дело в руки моих адвокатов, которые изучают возможные действия», — приводит «RT на русском» слова президента клуба со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, что Перес назвал Касильяса и Рауля эгоистичными людьми и «величайшими аферистами» в истории «Реала».