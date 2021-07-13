Карасева могут назначить главным судьей матча за Суперкубок УЕФА

Российский судья Сергей Карасев является одним из кандидатов на обслуживание матча за Суперкубок УЕФА.

По информации Sport24, 42-летний арбитр входит в число пяти человек, которым могут доверить работу на игре в Белфасте. Также в списке кандидатов значатся румын Овидиу Хацеган и словенец Славко Винчич.

Отмечается, что в судейском комитете УЕФА довольны работой Карасева на чемпионате Европы.

Добавим, что в матче за Суперкубок УЕФА сойдутся английский «Челси» и испанский «Вильярреал». Игра пройдет 11 августа.