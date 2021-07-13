Полузащитник «Зенита» Михайлов перешел в «Шальке» на правах аренды

Российский хавбек «Зенита» Ярослав Михайлов стал игроком немецкого «Шальке».

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, 18-летний футболист будет выступать в команде чемпионата Германии на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

Добавим, что контракт Ярослава с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Стоимость полузащитника оценивается в 75 тысяч евро.

В минувшем сезоне Михайлов играл в молодежке российского клуба. Хавбек провел 19 матчей в молодежной лиге и шесть в ЮФЛ.