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13 июля 21:49
автор: Александр Поволоцкий

Бывший генеральный секретарь РФС считает, что нужно уволить руководство РПЛ

Прядкин возглавляет лигу с ноября 2007 года.

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев призвал уволить президента РПЛ Сергея Прядкина.

«К сожалению, на протяжении последних лет в российском футболе не было динамики, и в мысли наблюдалась одна инертность. А вот подобного рода реформы демонстрируют, что все-таки вектор размышлений направлен на то, чтобы какие-то изменения произошли. Важно, чтобы эти реформы проводили новые люди. К сожалению, у нас сейчас нет критической массы агентов перемен. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев может стать одним из таких людей. Я очень рад за него, считаю Алаева одним из самых перспективных наших менеджеров — уже поколения next. Надо еще поменять руководство РПЛ в лице Сергея Прядкина и компании. Тогда эти реформы пойдут успешнее», — цитирует «Газета.Ru» слова Воробьева.

Ранее РФС представил проект реформ в российском футболе. Так, союз предлагает перевести чемпионат РПЛ на швейцарскую систему.

источник: «Газета.Ru»
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